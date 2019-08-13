В воскресенье в столичном районе Кесклинн детям бесплатно покажут ”Машу и медведя”
18 августа в 15.00 на площадке по адресу Ластекоду 32 (во дворе домов Ластекоду 24 и 26) будет показано представление для детей на русском языке ”Маша и медведь”.
18 августа в 15.00 на площадке по адресу Ластекоду 32 (во дворе домов Ластекоду 24 и 26) будет показано представление для детей на русском языке ”Маша и медведь”.
”Летние детские представления в Кесклинне предоставят отличную возможность открыть для себя район с другой стороны. Приходите всей семьей на спектакль, который покажут актеры Русского молодежного театра. При сильном дожде представление может быть перенесено в расположенный неподалеку спортивный холл "Калев". Следите за новостями на страничке управы в Facebook”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
Спектакль ”Маша и медведь” по мотивам русской сказки расскажет о смышленой девочке, нашедшей выход из сложной ситуации. Бесплатное представление продлится около 50 минут. После него детей ждут игры.
Кроме представления ”Маша и медведь” в это воскресенье, 25 августа в 11.00 в парке Тийгивески (Юхкентали 10) будет показано представление на эстонском языке ”Самый лучший”.
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