13.08.2019, 17:37

В воскресенье в столичном районе Кесклинн детям бесплатно покажут ”Машу и медведя”


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В воскресенье в столичном районе Кесклинн детям бесплатно покажут ”Машу и медведя”
Kesklinna valitsus

18 августа в 15.00 на площадке по адресу Ластекоду 32 (во дворе домов Ластекоду 24 и 26) будет показано представление для детей на русском языке ”Маша и медведь”.

”Летние детские представления в Кесклинне предоставят отличную возможность открыть для себя район с другой стороны. Приходите всей семьей на спектакль, который покажут актеры Русского молодежного театра. При сильном дожде представление может быть перенесено в расположенный неподалеку спортивный холл "Калев". Следите за новостями на страничке управы в Facebook”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Спектакль ”Маша и медведь” по мотивам русской сказки расскажет о смышленой девочке, нашедшей выход из сложной ситуации. Бесплатное представление продлится около 50 минут. После него детей ждут игры.

Кроме представления ”Маша и медведь” в это воскресенье, 25 августа в 11.00 в парке Тийгивески (Юхкентали 10) будет показано представление на эстонском языке ”Самый лучший”.

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