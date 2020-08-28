В воскресенье в столичном Кесклинне завершается сезон летних детских представлений

”Мы очень рады, что погода этим летом позволила показать все детские спектакли на свежем воздухе в парках Кесклинна. Мы хотели дать возможность семьям провести утро воскресенья вместе, посмотреть спектакль и принять участие в играх”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Кесклинн Ану Аус.

В это воскресенье с началом в 11.00 в парке Лембиту пройдет последний спектакль этого сезона. Всего начиная с 19 июля детский театр Мику-Мянни показал шесть представлений на эстонском языке в различных местах района. Кроме этого, театр ”Летающая корова” показал представление на русском языке. Все спектакли были бесплатными. После каждого представления детей ждали игры.

”Детский представления радуют детей уже на протяжении нескольких сезонов и пользуются большой популярностью. Поэтому мы планируем проводить их и в дальнейшем”, — добавила Ану Аус.