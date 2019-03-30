В воскресенье в Старом городе пройдет манифестация ”ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!”

"Нынешние коалиционные переговоры между Центристской партией, партией Isamaa и Эстонской консервативной народной партией (EKRE) ставят под удар основные права жителей Эстонии. В переговорах участвует партия, добившаяся политических успехов за счет разделения общества с помощью лжи. Покажем, что мы против этого", — призывают организаторы акции.

"Мы желаем, чтобы политики уважали Эстонскую Конституцию, дающую определение основам нашего государства. Согласно Конституции, никого нельзя дискриминировать из-за национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений. Нас беспокоит, что в потенциальное правительство Эстонии вовлекается партия, чья нескрываемая риторика работает во вред принципам Конституции", — отмечают организаторы.