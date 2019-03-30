В воскресенье в Старом городе пройдет манифестация ”ЗА свободу, ПРОТИВ лжи!”

В воскресенье 31 марта в 12.00 в Таллине в Старом городе состоится манифестация, по словам организаторов, призывающая всех жителей Эстонии выразить недовольство политиками, которые угрожают ограничить свободу всех эстоноземельцев.
"Нынешние коалиционные переговоры между Центристской партией, партией Isamaa и Эстонской консервативной народной партией (EKRE) ставят под удар основные права жителей Эстонии. В переговорах участвует партия, добившаяся политических успехов за счет разделения общества с помощью лжи. Покажем, что мы против этого", — призывают организаторы акции.
"Мы желаем, чтобы политики уважали Эстонскую Конституцию, дающую определение основам нашего государства. Согласно Конституции, никого нельзя дискриминировать из-за национальной и расовой принадлежности, цвета кожи, пола, языка, происхождения, вероисповедания, политических или иных убеждений. Нас беспокоит, что в потенциальное правительство Эстонии вовлекается партия, чья нескрываемая риторика работает во вред принципам Конституции", — отмечают организаторы.
Манифестация начнется перед Вирускими воротами, оттуда будем двигаться через Ратушную площадь на площадь Вабадузе. "Манифестация мирная. Это внепартийная гражданская инициатива. Приносить с собой партийную символику запрещено. В этот же день манифестации пройдут в других эстонских городах, а также перед посольствами Эстонии за рубежом", — объясняют организаторы.
На мероприятии выступят культурные и общественные деятели. Среди них Маарья Кангро, Кари Кяспер, Марис Хеллранд и другие.