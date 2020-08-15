В воскресенье в Пыхья-Таллинне состоится ярмарка, детский забег и киносеанс

”Летняя ярмарка на Штромке была тепло встречена пыхья-таллиннцами и становится традицией. В этом году мероприятия продлятся до вечера — в квартале Ноблесснер состоится кинопоказ”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд. ”Все мероприятия проходят на свежем воздухе и на просторной территории, но все же просим соблюдать дистанцию”,- отметил Ярвелайд.

Летняя ярмарка, принять участие в которой обещали более 80 продавцов, пройдет 16 августа с 10 до 16 часов на Штромке. С 12 до 14 часов состоится детский забег Selver, к участию в котором приглашаются дети в возрасте от 3 до 12 лет. Перед забегом в 11.50 начнется разминка вместе с цыпленком Тибу из Selver. Всех участников забега ждут призы. Организатор детского забега — спортивное общество ”Калев”, спонсор — Selver.

16 августа в 21 час в порту Ноблесснер начнется показ фильма ”Они” в рамках кинофестиваля ”ПыхьяКино 2020”. Управа района советует взять с собой пледы и подушки. На месте будут стулья, но в ограниченном количестве.

На ярмарке можно будет воспользоваться дезинфицирующими средствами. Рекомендуется придерживаться правила 2+2. При подозрении на заболевание, просим оставаться дома.