В воскресенье в Копли пройдут соревнование на трюковых велосипедах

”В рамках летней программы мы организовали множество различных мини-фестивалей и соревнований, которые показали, что экстремальный спорт является очень популярным среди молодежи, интерес к участию в состязаниях высок, так что в этом году мы увеличили долю экстремальных видов спорта в предлагаемых молодежи программах”, — сказал вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев.

По словам BMX-велосипедиста и тренера Виллиама Касся, за последние пять лет существенно возросло как число райдеров, так и количество спортплощадок; многие площадки были обновлены.

”Приятно, что Таллинн в последнее время внес большой вклад в развитие эстонского экстремального спорта, и уже в воскресенье райдеры смогут испытать свои силы в новом Коплиском парке экстремального спорта”, — сказал Кассь.

”Открытый в начале года парк экстремальных развлечений получил положительные отклики от молодежи, и особенно радует то, что мы можем помочь именно начинающим экстремалам. Управа Пыхья-Таллинна в течение всего лета организует тренировки для молодых спортсменов, которые проводятся по вторникам, в 11.00, в сотрудничестве с MTÜ Keerdtrepp, поэтому все те, кто пока не готов к соревнованиям, приглашаются на тренировки”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Мероприятие Kopli Session стартует в воскресенье, в 12 часов, с двух мастер-классов, которые проведет BMX-тренер Виллиам Кассь. Они пройдут в два захода и будут бесплатными. Для участия как в мастер-классе, так и в соревнованиях требуется наличие велосипеда и шлема.

Соревнование будет проходить в двух возрастных группах: до 16 лет, и старше. В квалификации будут соревноваться jam-группа в составе четырех человек, где каждому участнику будет предоставлено три заезда по 45 секунд для демонстрации своего мастерства. В финале каждый участник сможет выполнить два 60-секундных заезда и получит три попытки для исполнения лучшего трюка.

В ходе оценивания будет учитываться количество трюков, чистота исполнения, общий стиль, использование парка, разнообразие и оригинальность. Судьи — Эрик Пирн, Кристо Юхкентал и Карл Хенри. Комментировать соревнования будет Карел Кальдасаун, за музыкальным пультом DJ Йохан Халлимяэ.