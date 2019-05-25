В воскресенье в Какумяэ распахнут свои двери домашние кафе
В воскресенье, 26 мая, состоится День какумяэских домашних кафе. В полдень местные жители в своих дворах и садах откроют однодневные кафе, где будут предложены домашние блюда и напитки.
В воскресенье, 26 мая, состоится День какумяэских домашних кафе. В полдень местные жители в своих дворах и садах откроют однодневные кафе, где будут предложены домашние блюда и напитки.
По словам исполняющего обязанности старейшины Хааберсти Олега Сильянова День домашних кафе проходит в Какумяэ уже четвёртый год подряд. Организацией занимаются активные члены Народного общества Какумяэ.
”В день домашних кафе какумяэсцы гостеприимно распахнут свои дворы для гостей как из соседних домов, так и для всех желающих. Будут работать кафе на любой вкус”, — сказал Сильянов.
В кафе будут предложены сладкая выпечка, бургеры, гриль-мясо, рыба на разный вкус, блюда из зелени и черники, пицца, экзотические национальные блюда и пр. Во многих садах можно появиться с собаками, для которых будет питьевая вода.
Вся информация о кафе доступна на странице мероприятия в Фейсбук, там можно найти и карту кафе.
Мероприятие организует Народное общество Какумяэ при поддержке управы района Хааберсти.
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