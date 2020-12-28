28.12.2020, 07:50

В воскресенье в Эстонии от коронавируса вакцинировали 207 работников здравоохранения

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COVID-19 vaktsineerimine Tallinnas
COVID-19 vaktsineerimine TallinnasFoto: Rauno Volmar

В первый день вакцинации в Эстонии от коронавируса, который пришелся на 27 декабря, было вакцинировано 207 медицинских работников из Ида-Вирумаа, Таллинна и Тарту.

Вакцинация прошла в восьми больницах. На этой неделе вакцинация медиков продолжится в других больницах, отделениях скорой помощи и дежурных центрах семейных врачей по всей Эстонии.

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Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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