28.12.2020, 07:50

В воскресенье в Эстонии от коронавируса вакцинировали 207 работников здравоохранения

 (5)
EST 1
COVID-19 vaktsineerimine Tallinnas
COVID-19 vaktsineerimine TallinnasFoto: Rauno Volmar

В первый день вакцинации в Эстонии от коронавируса, который пришелся на 27 декабря, было вакцинировано 207 медицинских работников из Ида-Вирумаа, Таллинна и Тарту.

Вакцинация прошла в восьми больницах. На этой неделе вакцинация медиков продолжится в других больницах, отделениях скорой помощи и дежурных центрах семейных врачей по всей Эстонии.

В первый день вакцину получили 56 медработников в Ида-Вируской центральной больнице, 56 — в Ида-Таллиннской центральной больнице, 30 — в Тартуской скорой помощи, 20 — в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, 20 — в больнице Тартуского университета, 10 — в Северо-Эстонской региональной больнице, в центрах семейных врачей Jürgensoni и Ülikooli и 10 и 5 соответственно.

В одном флаконе 5 доз вакцин с излишком — с учетом возможной потери во время вакцинации, но при очень точном дозировании из одного флакона можно взять до 6 доз.

Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной для всех в 2021 году. Вакцинация будет предоставляться в приоритетном порядке медицинским работникам и специалистам в сфере здравоохранения, персоналу домов призрения и его жильцам, а также людям старше 70 лет и людям с определенными заболеваниями, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцин от COVID-19, вакцинация будет проведена для других целевых групп и остального населения страны.

”Благодаря вакцинации врачи защищают не только себя, но и своих родственников и пациентов. Это относится, например, к пожилым родителям, бабушкам и дедушкам, для которых COVID-19 может быть тяжелым, требовать длительного лечения в больнице или закончиться смертью. Вакцинируя себя, мы также защищаем наших пациентов, у которых определенно хватит смелости посетить кабинет семейного врача, зная, что врачи и медсестры были вакцинированы, ведь это также дает людям уверенность в том, что вакцина эффективна и безопасна”, — сказала доктор Ле Валликиви, председатель правления Общества семейных врачей Эстонии.

Эстония на сегодняшний день подписала соглашения с фармацевтическими производителями AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac и Moderna. Согласно договору с AstraZeneca Эстония закупает вакцину от COVID-19 примерно для 660 000 человек, по договору с Jannsen Pharmaceutica NV примерно для 330 000 человек, по договору с Pfizer/BioNTech примерно для 300 000 человек, по договору с Curevac примерно для 330 000 человек и по договору с Moderna примерно для 117 000 человек. В рамках совместных закупок Европейского Союза Европейская Комиссия также заключила соглашение с производителем вакцины Sanofi, к которому у Эстонии есть возможность присоединиться позже. Также ведутся переговоры с производителем вакцины Novavax.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
Читайте также: