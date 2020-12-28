В воскресенье в Эстонии от коронавируса вакцинировали 207 работников здравоохранения

Вакцинация прошла в восьми больницах. На этой неделе вакцинация медиков продолжится в других больницах, отделениях скорой помощи и дежурных центрах семейных врачей по всей Эстонии.

В первый день вакцину получили 56 медработников в Ида-Вируской центральной больнице, 56 — в Ида-Таллиннской центральной больнице, 30 — в Тартуской скорой помощи, 20 — в Ляэне-Таллиннской центральной больнице, 20 — в больнице Тартуского университета, 10 — в Северо-Эстонской региональной больнице, в центрах семейных врачей Jürgensoni и Ülikooli и 10 и 5 соответственно.

В одном флаконе 5 доз вакцин с излишком — с учетом возможной потери во время вакцинации, но при очень точном дозировании из одного флакона можно взять до 6 доз.

Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной для всех в 2021 году. Вакцинация будет предоставляться в приоритетном порядке медицинским работникам и специалистам в сфере здравоохранения, персоналу домов призрения и его жильцам, а также людям старше 70 лет и людям с определенными заболеваниями, у которых заболевание COVID-19 может протекать в более тяжелой форме. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцин от COVID-19, вакцинация будет проведена для других целевых групп и остального населения страны.

”Благодаря вакцинации врачи защищают не только себя, но и своих родственников и пациентов. Это относится, например, к пожилым родителям, бабушкам и дедушкам, для которых COVID-19 может быть тяжелым, требовать длительного лечения в больнице или закончиться смертью. Вакцинируя себя, мы также защищаем наших пациентов, у которых определенно хватит смелости посетить кабинет семейного врача, зная, что врачи и медсестры были вакцинированы, ведь это также дает людям уверенность в том, что вакцина эффективна и безопасна”, — сказала доктор Ле Валликиви, председатель правления Общества семейных врачей Эстонии.

Эстония на сегодняшний день подписала соглашения с фармацевтическими производителями AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac и Moderna. Согласно договору с AstraZeneca Эстония закупает вакцину от COVID-19 примерно для 660 000 человек, по договору с Jannsen Pharmaceutica NV примерно для 330 000 человек, по договору с Pfizer/BioNTech примерно для 300 000 человек, по договору с Curevac примерно для 330 000 человек и по договору с Moderna примерно для 117 000 человек. В рамках совместных закупок Европейского Союза Европейская Комиссия также заключила соглашение с производителем вакцины Sanofi, к которому у Эстонии есть возможность присоединиться позже. Также ведутся переговоры с производителем вакцины Novavax.