20.07.2019, 08:05
В воскресенье в движении по Пиритаскому шоссе произойдут изменения
В связи с XVI мемориалом Лаури Ааса, который будет проводиться в Пирита 21 июля, в этот день с 7 до 19 часов вносятся изменения в движение автобусов.
В связи с XVI мемориалом Лаури Ааса, который будет проводиться в Пирита 21 июля, в этот день с 7 до 19 часов вносятся изменения в движение автобусов.
В частности, временно отменяется остановка Румму на маршрутах автобусов линий 1A, 8, 34A и 38 на полосе улицы Пирита, ведущей от центра города.
У автобусов линий 1A и 8 остановка "Пирита" временно переносится на улицу Меривялья, после перекрестка с улицей Клоостриметса, к бывшему зданию Пиритаской районной управы.
У автобусов линий 34A и 38 остановка "Пирита" на направлении от центра города переносится на улицу Клоостриметса, к тому же зданию.
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