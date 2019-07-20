20.07.2019, 08:05

В воскресенье в движении по Пиритаскому шоссе произойдут изменения

 (1)
rus.delfi.ee
EST
В воскресенье в движении по Пиритаскому шоссе произойдут изменения
Foto on illustratiivneFoto: Tiit Blaat

В связи с XVI мемориалом Лаури Ааса, который будет проводиться в Пирита 21 июля, в этот день с 7 до 19 часов вносятся изменения в движение автобусов.

В частности, временно отменяется остановка Румму на маршрутах автобусов линий 1A, 8, 34A и 38 на полосе улицы Пирита, ведущей от центра города.

У автобусов линий 1A и 8 остановка "Пирита" временно переносится на улицу Меривялья, после перекрестка с улицей Клоостриметса, к бывшему зданию Пиритаской районной управы.

У автобусов линий 34A и 38 остановка "Пирита" на направлении от центра города переносится на улицу Клоостриметса, к тому же зданию.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: