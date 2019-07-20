В воскресенье в движении по Пиритаскому шоссе произойдут изменения

В частности, временно отменяется остановка Румму на маршрутах автобусов линий 1A, 8, 34A и 38 на полосе улицы Пирита, ведущей от центра города.

У автобусов линий 1A и 8 остановка "Пирита" временно переносится на улицу Меривялья, после перекрестка с улицей Клоостриметса, к бывшему зданию Пиритаской районной управы.

У автобусов линий 34A и 38 остановка "Пирита" на направлении от центра города переносится на улицу Клоостриметса, к тому же зданию.