В воскресенье стартует месячник благоустройства

Исследования показывают, что 80% этого мусора попадает в воду с берега. Поэтому в фокусе месячника все, что помогает уменьшить засорение прибрежных территорий и воды, в том числе повышение уровня знаний людей об этой опасности.

В 13 часов 14 апреля вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова торжественно откроет месячник. Потом вместе с гидами Морского музея можно будет помастерить с использованием выброшенных морем материалов, пройтись с экскурсией по музею Летной гавани (экскурсии на эстонском и русском языках ) и т.д.

Более подробная информация здесь.