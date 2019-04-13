В воскресенье стартует месячник благоустройства

Традиционный, нынче уже 28-й месячник благоустройства начнется в Таллинне не совсем обычно - с семейного дня в Летной гавани Морского музея Эстонии. Он пройдет 14 апреля с 12 до 16 часов. Главная тема дня - мусор в море и чем он угрожает морю и людям.
Исследования показывают, что 80% этого мусора попадает в воду с берега. Поэтому в фокусе месячника все, что помогает уменьшить засорение прибрежных территорий и воды, в том числе повышение уровня знаний людей об этой опасности.
В 13 часов 14 апреля вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова торжественно откроет месячник. Потом вместе с гидами Морского музея можно будет помастерить с использованием выброшенных морем материалов, пройтись с экскурсией по музею Летной гавани (экскурсии на эстонском и русском языках ) и т.д.
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