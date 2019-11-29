В воскресенье на Ратушной площади будет зажжена первая свеча Адвента
Мэр Таллинна Михаил Кылварт и Таллиннский пробст Яан Таммсалу в воскресенье, 1 декабря, в 14 часов зажгут первую свечу Адвента на городской елке, установленной на Ратушной площади.
Мэр Таллинна Михаил Кылварт и Таллиннский пробст Яан Таммсалу в воскресенье, 1 декабря, в 14 часов зажгут первую свечу Адвента на городской елке, установленной на Ратушной площади.
На традиционном торжественном мероприятии по случаю зажжения первой свечи выступят хоры Таллиннского прихода Эстонской Евангелическо-лютеранской церкви: Таллиннский камерный хор, смешанный хор прихода Яани, Концертный хор и Камерный хор Canorus прихода Каарли, камерный хор прихода Пеэтели, камерный хор прихода Святого Духа, хор Laudate Dominum, камерный хор Виймсиского прихода и др. Церемония пройдет под управлением Прийта Вольмера.
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