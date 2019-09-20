В воскресенье может быть нарушено движение столичных автобусов в сторону Ласнамяэ

В то же время, следует учитывать, что такого рода дорожные работы могут выполняться только, если не будет дождя, пояснил заместитель заведующего Таллинским транспортным департаментом Талво Рюйтельмаа.

Он предупредил, что задержки при движении могу оказаться продолжительностью в 5-6 светофорных циклов. Однако, несмотря на связанные с этим неудобства, разметка необходима для обеспечения безопасности движени, т.е. в интересах самих его участников.