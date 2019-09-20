20.09.2019, 19:40

В воскресенье может быть нарушено движение столичных автобусов в сторону Ласнамяэ

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Busside reavahetused Laagna teel
Busside reavahetused Laagna teelFoto: Eero Vabamägi

На воскресенье, 22 сентября, запланирована разметка проезжей части улиц Кярбера, Линнамяэ и Уссимяэ на Ласнамяэ, что может привести к нарушению расписания движения автобусов линий 29, 31, 49, 51, 54, 58, 60, 65 и 68.

В то же время, следует учитывать, что такого рода дорожные работы могут выполняться только, если не будет дождя, пояснил заместитель заведующего Таллинским транспортным департаментом Талво Рюйтельмаа.

Он предупредил, что задержки при движении могу оказаться продолжительностью в 5-6 светофорных циклов. Однако, несмотря на связанные с этим неудобства, разметка необходима для обеспечения безопасности движени, т.е. в интересах самих его участников.

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