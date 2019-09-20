В воскресенье может быть нарушено движение столичных автобусов в сторону Ласнамяэ

На воскресенье, 22 сентября, запланирована разметка проезжей части улиц Кярбера, Линнамяэ и Уссимяэ на Ласнамяэ, что может привести к нарушению расписания движения автобусов линий 29, 31, 49, 51, 54, 58, 60, 65 и 68.
В то же время, следует учитывать, что такого рода дорожные работы могут выполняться только, если не будет дождя, пояснил заместитель заведующего Таллинским транспортным департаментом Талво Рюйтельмаа.
Он предупредил, что задержки при движении могу оказаться продолжительностью в 5-6 светофорных циклов. Однако, несмотря на связанные с этим неудобства, разметка необходима для обеспечения безопасности движени, т.е. в интересах самих его участников.
Отдыхавший на курорте мужчина искупался в море и умер через день
Каллум Хадсон-Одои продлил контракт с «Челси» до 2024 года
Смартфоном по голове: новый вид детского травматизма в Казахстане
Стало известно о загадочном грузе на борту малайзийского «Боинга»