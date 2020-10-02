В воскресенье лесной зоопарк приглашает на крещение волчонка

В Элиствереском лесном зоопарке RMK можно в максимально естественной среде увидеть животных, обитающих в основном в эстонских лесах. Если раньше в Элиствере привозили только оставшихся без матери и пострадавших лесных животных, то теперь он стал домом для их потомства и других обитателей, прибывающих из зоопарков. Целью Элиствереского лесного зоопарка, который существует уже 23 года, является ознакомление с природой и предоставление возможностей для наблюдения за дикими животными в свойственной им среде.

”Мы давно мечтали о возможности представить в числе свойственных нашей природе видов и являющегося эстонским национальным животным волка, который является одним из самых популярных животных эстонского фольклора и служит индикатором благополучия наших лесов. В природе Эстонии обитает около 200 волков, прежде всего они живут в болотах и больших лесных массивах, и немногим удается увидеть избегающих людей волков в природе. Теперь у всех есть возможность приехать в Элиствере, увидеть волка собственными глазами и получить представление о жизни серого, послушав рассказы Мати Каала”, — сказала руководитель по информации элиствереского посетительского центра RMK Элле Мяэранд.

Мероприятие начнется с экскурсии, которая начнется в 11:30 в посетительском центре Элиствереского лесного зоопарка, после чего в 12 часов будет объявлено имя победителя конкурса на выбор имени волка и состоится крещение волчонка. После этого можно будет послушать рассказы о волках и проверить свои знания о волках при помощи соответствующего кроссворда. Более подробную информацию о мероприятии можно найти на Элиствереского лесного зоопарка https://loodusegakoos.ee/elistvere-loomapark.

Всего на конкурс имени волчонка было подано 181 имя, из которых жюри выбрало лучшее. ”Чаще всего предлагали имя Виллем, за ним следовали Хунду, Уугуст и Уудуст, но были и неожиданные предложения. Мы объявим имя победителя на воскресном крещении”, — пояснила Элле Мяэранд.

Помимо волка, в Элиствереском лесном зоопарке можно встретить зубра, лося, северного оленя, косулю, лань, бурого медведя, рысь, лису, енотовидную собаку, зайца-русака, белку, каменную куницу, норку, а из домашних животных — кроликов. В помещении можно увидеть домашних свиней, дегу, песчанок и лабораторных крыс. Знакомство с животными упрощают информационные стенды. В пояснениях также указаны природные тропы, на которых можно познакомиться с образом жизни бобра и разнообразными представителями лесной жизни Эстонии.