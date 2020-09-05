В воскресенье Кристийне отметит день рождения концертом и ярмаркой

Мероприятие состоится в парке Лёвенру (ул.Мустаямэ теэ, 59). Торговля на ярмарке начнется в 10 утра, открытие Дня королевы Кристины состоится в 12:00. Главным исполнителем станет ансамбль Synne Valtri Band, на сцене выступят также клоуны Пийп и Туут.

По словам старейшины Кристийне Яануса Рийбе, день рождения района будет отмечаться в парке Лёвенру, где можно будет увидеть представление, насладиться хорошей музыкой и посетить осеннюю ярмарку. ”Мероприятие в честь истории обретения нашей частью города своего названия, посвященный Королеве Кристине праздник, который проводится с 2005-го года, проходит в первое воскресенье сентября. Оно призвано закрепить в памяти людей историю возникновения района Кристийне. В это воскресенье пройдет большой семейный праздник, где каждый сможет найти себе занятие по душе”, — сказал Рийбе.

Первые письменные упоминания о прошлом местности Лиллекюла, которая стала основой нынешнего Кристийне, встречаются в середине 17-го века, когда велся спор о границе Тоомпеа и Нижнего города Ревеля. Спор был разрешен в 1653-м году при посредничестве представителя шведской королевы Кристины, генерал-губернатора Эрика Оксенштерна (фотокопия договора о границе вместе с переводом представлены в ресторане ”Лёвенру”).

На проходящей вместе с празднованием Дня королевы Кристины осенней ярмарке будут предлагаться дары садов и огородов, изделия мастеров, промышленные товары, выпечка, сладости и многое другое.

Развлекательная программа начнется в 12:00, после чего перед публикой выступят популярные клоуны Пийп и Тутт со своей стенд-ап комедией ”Животные”. Это представление для всей семьи, на котором будут рассказаны несколько современных историй, звучащих как сказка, и парочка весьма актуальных допотопных басен. Пийп и Туут изобразят животных, ярко отражающих человеческую натуру. Зрители смогут узнать в каком-либо из зверей соседа или учителя детей, свою ”вторую половинку” или даже самих себя.

В 14:00 на сцену выйдет главный исполнитель праздника — ансамбль Synne Valtri Band. Это группа, участниками которой являются артисты с большим сценическим стажем. За первый же год своего существования ансамбль сумел взлететь на небосвод эстрады прямо-таки со сверхзвуковой скоростью, и в репертуаре есть уже несколько любимых публикой хитов.