В воскресенье будет тепло, но возможны дожди

По прогнозам синоптиков, в субботу погода будет хорошей, но уже в воскресенье картину омрачит вероятность осадков. В начале неделе также возможны осадки и даже гроза.
В субботу днем ожидается небольшая и переменная облачность. В отдельных местах возможен кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 21..27, на побережье местами 18°С.
Воскресенье, 19.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-5 м/с. Температура воздуха 9..16°С.
Днем: Переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь. Ветер преимущественно западных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 20..26°С.
Понедельник, 20.07:
Ночью: Небольшая и переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 10..17°С.
Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь. Ветер переменных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 22..27°С.
Вторник, 21.07:
Ночью: В материковой части — небольшая и переменная облачность. На островах облачность уплотнится и перейдет в дождевую. Ветер южных направлений 1-6 м/с. Температура воздуха 10..17°C.
Днем: Переменная облачность. Зона дождей распространится с запада на восток черех всю территорию Эстонии. Возможна гроза. Ветер западных направлений 3-9, на побережье усилится порывами 14 м/с. Температура воздуха 16…21, на востоке Эстонии до 24°C.
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