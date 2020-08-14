В воскресенье белорусы Эстонии выйдут на площадь Вабадузе в Таллинне

Как сообщают организаторы в Facebook, 9 августа стал днем невозврата.

"Препятствия для голосования, фальсификации на избирательных участках, беспрецедентная агрессия и давление на независимых наблюдателей, штаб С.Тихановской, журналистов, циничные 80% голосов за А.Лукашенко, беспредел со стороны силовых структур к мирным шествиям протеста, похищения, избиения на улицах, жестокость и пытки к помещенным в СИЗО, применение шумовых гранат, резиновых пуль, табельного оружия ко всем категориям демонстрантов и прохожих: мужчин, женщин, пожилых людей, подростков, детей.

Беларусы сплотились, чтобы отстоять свое право жить в свободной стране, защитить суверенитет и независимость Республики Беларусь, остановить насилие, беспредел со стороны беларусских силовых структур, поддержать пострадавших во время акций протеста и выразить соболезнования семьям погибших.

Беларусы хотят быть услышанными как в своей стране, так и за рубежом. Беларусы за мир и справедливость! Беларусы за новую Беларусь!" — говорится в обращении.