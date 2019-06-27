27.06.2019, 15:36

В военном городке Тонди открыт мемориал офицерам эстонской армии

 (2)
rus.delfi.ee
EST
В военном городке Тонди открыт мемориал офицерам эстонской армии
Raepress

Сегодня в бывшем военном городке Тонди в Таллинне открыт мемориал павшим офицерам эстонской армии, передает Раэпресс.

В 1920-1940 годах здесь находились Высшее военное училище, Военно-техническое училище и Боевое училище, выпускниками которых были практически все служившие ко времени июньского переворота 1940 года офицеры. Жизнь многих его выпускников в вихре событий того времени оборвалась очень рано. Место захоронения большинства из этих 2103 человек неизвестно или труднодоступно.Мемориал создан по просьбе родственников погибших.

Авторы монумента — Яак Соанс, Тоомас Пыльд, Вайко Канн, Вадим Махкац и Илья Галкин, размещение текста и оптика — Отть Пуйа.

Стоимость работ — 305 тысяч евро.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также:
Читайте также: