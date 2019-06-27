В военном городке Тонди открыт мемориал офицерам эстонской армии

Сегодня в бывшем военном городке Тонди в Таллинне открыт мемориал павшим офицерам эстонской армии, передает Раэпресс.
В 1920-1940 годах здесь находились Высшее военное училище, Военно-техническое училище и Боевое училище, выпускниками которых были практически все служившие ко времени июньского переворота 1940 года офицеры. Жизнь многих его выпускников в вихре событий того времени оборвалась очень рано. Место захоронения большинства из этих 2103 человек неизвестно или труднодоступно.Мемориал создан по просьбе родственников погибших.
Авторы монумента — Яак Соанс, Тоомас Пыльд, Вайко Канн, Вадим Махкац и Илья Галкин, размещение текста и оптика — Отть Пуйа.
Стоимость работ — 305 тысяч евро.
Видеофакт: кит-убийца принес дайверу поесть
Ушедшая в монастырь певица рассказала о гибельном пути Фриске
Стали известны последние слова убитой под Раменском
Нападающий «Зенита» Панюков перешел в «Урал»