В военном городке Тонди открыт мемориал офицерам эстонской армии

В 1920-1940 годах здесь находились Высшее военное училище, Военно-техническое училище и Боевое училище, выпускниками которых были практически все служившие ко времени июньского переворота 1940 года офицеры. Жизнь многих его выпускников в вихре событий того времени оборвалась очень рано. Место захоронения большинства из этих 2103 человек неизвестно или труднодоступно.Мемориал создан по просьбе родственников погибших.

Авторы монумента — Яак Соанс, Тоомас Пыльд, Вайко Канн, Вадим Махкац и Илья Галкин, размещение текста и оптика — Отть Пуйа.

Стоимость работ — 305 тысяч евро.