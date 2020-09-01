В Вируской тюрьме выявлено еще два случая коронавируса
Еще два случая коронавируса выявлено у сотрудников Вируской тюрьмы. Предыдущий случай заражения был диагностирован в воскресенье, сообщает в социальных сетях пресс-служба тюрем.
Еще два случая коронавируса выявлено у сотрудников Вируской тюрьмы. Предыдущий случай заражения был диагностирован в воскресенье, сообщает в социальных сетях пресс-служба тюрем.
После того, как в воскресенье в Вируской тюрьме был выявлен больной сотрудник, там было проведено тестирование людей, которые могли контактировать с заболевшим.
Анализы были взяты у 35 заключенных и 11 работников. У двух сотрудников тесты дали положительный результат, все пробы заключенных оказались отрицательными.
Всего в Эстонии коронавирус был обнаружен у десяти сотрудников тюрем, из них шесть — весной. Ни у одного заключенного вирус выявлен не был.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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