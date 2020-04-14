В Вируской тюрьме скончались двое заключенных

Вируская тюрьма подтвердила, что на прошлой неделе в исправительном учреждении скончались двое заключенных. Речь не идет о коронавирусе.
Как сообщает пресс-аккаунт эстонских тюрем в социальной сети Facebook, двое заключенных скончались 12 апреля в больнице в результате тяжелой болезни.
Одному из них был 41 год, другому — 52 года. Их смерть не связана с коронавирусом. Насколько известно, в Вируской тюрьме инфицированных заключенных нет.
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