В Вируской тюрьме почти у каждого седьмого заключенного выявлен коронавирус

По сообщению пресс-секретаря, скорее всего, они заразились от учителя на прошлой неделе. ”К настоящему моменту почти каждый седьмой заключенный сдал положительный тест. По состоянию на прошлую неделю в Вируской тюрьме находится 697 заключенных”, — сообщила тюрьма.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Керту Лаадога сказала Delfi, что в свете очага Вируской тюрьмы в других тюрьмах также стали чаще проводить тестирование. Таким образом вчера был выявлен коронавирус у работника Таллинской тюрьмы.

Также отмечается, что к группе риска более не относятся осужденные с ВИЧ и гепатитом С. Сейчас группой риска считаются осужденные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями в активной фазе лечения, тяжелыми заболеваниями почек и другими болезными, которые, по мнению врачей, осложняют течение коронавируса.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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