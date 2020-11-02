02.11.2020, 11:05

В Вируской тюрьме почти у каждого седьмого заключенного выявлен коронавирус

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Viru vangla
Foto: Andres Putting

Вчера поздно вечером пресс-секретарь тюрем сообщил, что в Вируской тюрьме количество сдавших положительный тест на коронавирус выросло до 93 человек, из которых двое являются сотрудниками тюрьмы.

По сообщению пресс-секретаря, скорее всего, они заразились от учителя на прошлой неделе. ”К настоящему моменту почти каждый седьмой заключенный сдал положительный тест. По состоянию на прошлую неделю в Вируской тюрьме находится 697 заключенных”, — сообщила тюрьма.

Пресс-секретарь Министерства юстиции Керту Лаадога сказала Delfi, что в свете очага Вируской тюрьмы в других тюрьмах также стали чаще проводить тестирование. Таким образом вчера был выявлен коронавирус у работника Таллинской тюрьмы.

Также отмечается, что к группе риска более не относятся осужденные с ВИЧ и гепатитом С. Сейчас группой риска считаются осужденные с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, онкологическими заболеваниями в активной фазе лечения, тяжелыми заболеваниями почек и другими болезными, которые, по мнению врачей, осложняют течение коронавируса.

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