В Вируской тюрьме коронавирусом заболели 88 человек

В Вируской тюрьме положительный тест на коронавирус сдали в общей сложности 88 человек.
Среди них двое работников, пишет RusERR со ссылкой на Департаменте здоровья.
Как мы писали ранее, за минувшие сутки в Эстонии был проанализирован 1201 тест на COVID-19, вызванный вирусом SARS-CoV-2, 80 проб (6,7%) дали положительный результат.
Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 68,25.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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