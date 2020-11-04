В Вируской тюрьме коронавирус выявлен уже у 106 человек

Количество заразившихся коронавирусом в Вируской тюрьме увеличилось до 106 человек, среди них трое чиновников, остальные — заключенные.
Накануне повторные тесты 12 заключенных, которые ранее дали отрицательный результат, оказались положительными, сообщает RusERR со ссылкой на утренние новости ETV+.
Также были получены последние ответы о результатах тестирования сотрудников Вируской тюрьмы, которые выявили еще одного зараженного чиновника.
В течение этой недели тюремная администрация обещает провести повторное тестирование всех заключенных, у которых на прошлой неделе первичный тест на коронавирус оказался отрицательным.
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Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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