В Вируской тюрьме число больных коронавирусом заключенных достигло 31
В среду еще 26 заключенных Вируской тюрьмы получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число зараженных, таким образом, составило 31.
В среду еще 26 заключенных Вируской тюрьмы получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число зараженных, таким образом, составило 31.
Как сообщает пресс-служба эстонских тюрем, после того, как вчера были обнаружены пять инфицированных заключенных, Вируская тюрьма провела 27 октября среди осужденных дополнительное тестирование, которое выявило еще 26 больных.
Таким образом, к сегодняшнему дню общее число зараженных в Вируской тюрьме достигло 31.
С завтрашнего дня тестирование будут проходить все заключенные учреждения.
Заключенные с диагнозом "коронавирус" отделены от других. Никому из них больничное лечение не требуется.
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