28.10.2020, 17:30

В Вируской тюрьме число больных коронавирусом заключенных достигло 31


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В Вируской тюрьме число больных коронавирусом заключенных достигло 31
Vanglate pressiesindaja

В среду еще 26 заключенных Вируской тюрьмы получили положительный результат теста на коронавирус. Общее число зараженных, таким образом, составило 31.

Как сообщает пресс-служба эстонских тюрем, после того, как вчера были обнаружены пять инфицированных заключенных, Вируская тюрьма провела 27 октября среди осужденных дополнительное тестирование, которое выявило еще 26 больных.

Таким образом, к сегодняшнему дню общее число зараженных в Вируской тюрьме достигло 31.

С завтрашнего дня тестирование будут проходить все заключенные учреждения.

Заключенные с диагнозом "коронавирус" отделены от других. Никому из них больничное лечение не требуется.

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