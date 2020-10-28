В Вируской тюрьме число больных коронавирусом заключенных достигло 31

Как сообщает пресс-служба эстонских тюрем, после того, как вчера были обнаружены пять инфицированных заключенных, Вируская тюрьма провела 27 октября среди осужденных дополнительное тестирование, которое выявило еще 26 больных.

Таким образом, к сегодняшнему дню общее число зараженных в Вируской тюрьме достигло 31.

С завтрашнего дня тестирование будут проходить все заключенные учреждения.

Заключенные с диагнозом "коронавирус" отделены от других. Никому из них больничное лечение не требуется.