В Виймси директора школы уволили из-за "ненадлежащего поведения"

"Нам стало известно о достойных сожаления систематических случаях ненадлежащего поведения в школе Хаабнеэме, которые происходили в ноябре прошлого года, и о которых руководитель школы своевременно не оповестил работодателя, т.е. волостную управу, чтобы случаями можно было заняться безотлагательно и в соответствии с законом", — сообщила волостная старейшина Лайне Рандъярв.

По словам Рандъярв, на основании полученной информации в полицию было отправлено сообщение, на основании которого было начато уголовное производство, информацию о котором пока обнародовать не могут.

Пыхьяская окружная прокуратура подтвердила, что уголовное дело было возбуждено еще 7 ноября. Согласно полученной информации, учитель начальных классов предположительно в течение года несколько раз толкал своих учеников, тем самым причиняя им боль.