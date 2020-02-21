21.02.2020, 13:25

В Вене делегация Эстонии примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ

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ETV valimisstuudio
ETV valimisstuudioFoto: Ilmar Saabas

На этой неделе в Вене председатель делегации Рийгикогу в Парламентской ассамблее ОБСЕ Свен Сестер и член делегации Хельо Пикхоф примут участие в зимней сессии ассамблеи. В центре внимания — разрешение долгосрочных конфликтов, влияние изменения климата на безопасность и многостороннее сотрудничество в сфере защиты прав человека.

По словам председателя делегации Свена Сестера, в рамках зимней сессии важно обратить внимание на выработку общих позиций Балтийских и Северных стран по наиболее важным вопросам. Это будет способствовать обеспечению безопасности во всем регионе. ”Эстония — небольшое государство. Поэтому и в работе ассамблеи необходимо сотрудничать и искать точки соприкосновения с государствами формата NB8”, — добавил он.

Член делегации Хельо Пикхоф отметила, что в числе центральных тем сессии — борьба с антисемитизмом, дискриминацией и нетерпимостью, а также сотрудничество в сфере защиты прав человека. ”Государства, несомненно, поделятся опытом в этой сфере и обсудят, как сократить ненависть и какие решения могут помочь в борьбе с нарушением прав человека”, — сказала Пикхоф.

Члены Рийгикогу примут участие в работе комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности, комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам и комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.

В ходе 19-й зимней сессии ассамблеи также планируется обсудить усиление роли членов парламентов и эффективное применение средств ОБСЕ в решении долгосрочных конфликтов. Руководители наблюдательных миссий ознакомят членов трех комитетов с отчетами по выборам, прошедшим недавно на Украине, в Беларуси, Узбекистане и Азербайджане.

Также в ходе заседаний комитетов планируется представить проекты идей и резолюций для сессии, которая состоится в июле в Ванкувере. Кроме того, пройдут двусторонние встречи, сопутствующие тематические мероприятия и обсуждения.

Основная цель Парламентской ассамблеи ОБСЕ — активнее привлекать государства-члены к решению вопросов политики и безопасности в Европе, чтобы повысить эффективность гражданского контроля над вопросами военного характера и повысить ответственность и влиятельность депутатов парламентов.

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