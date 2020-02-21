В Вене делегация Эстонии примет участие в заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ

По словам председателя делегации Свена Сестера, в рамках зимней сессии важно обратить внимание на выработку общих позиций Балтийских и Северных стран по наиболее важным вопросам. Это будет способствовать обеспечению безопасности во всем регионе. ”Эстония — небольшое государство. Поэтому и в работе ассамблеи необходимо сотрудничать и искать точки соприкосновения с государствами формата NB8”, — добавил он.

Член делегации Хельо Пикхоф отметила, что в числе центральных тем сессии — борьба с антисемитизмом, дискриминацией и нетерпимостью, а также сотрудничество в сфере защиты прав человека. ”Государства, несомненно, поделятся опытом в этой сфере и обсудят, как сократить ненависть и какие решения могут помочь в борьбе с нарушением прав человека”, — сказала Пикхоф.

Члены Рийгикогу примут участие в работе комитета ассамблеи по политическим вопросам и безопасности, комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам и комитета по экономическим вопросам, науке, технологии и окружающей среде.