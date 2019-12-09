В Вашингтоне делегация Эстонии примет участие в Трансатлантическом форуме Парламентской ассамблеи НАТО

По словам руководителя делегации Оудекки Лооне, на форуме планируется обсудить практически все основные проблемы и противоречия международной политики на сегодняшний день с точки зрения страны-организатора (США): от ядерного оружия до выборов в США, кризисов в Сирии, Афганистане и в целом на Ближнем Востоке.

”Одна из важных задач Парламентской ассамблеи НАТО — позволить государствам-членам обменяться мнениями по всем этим вопросам”, — сказала Лооне. По ее словам, крайне важно, чтобы Эстония внесла свой вклад в это обсуждение. ”В то же время, хочу подчеркнуть своим коллегам, что несмотря на важность всестороннего обсуждения, центральной ролью НАТО является обеспечение мира в Европе, а не вмешательство во все конфликты в мире. Лучше заниматься одним делом хорошо, чем многими плохо”, — отметила Лооне.