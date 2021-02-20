В Валгамаа в результате столкновения двух машин погиб пожилой мужчина

Сегодня в 12:50 в Центр тревоги поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии недалеко от Лаукюла на шоссе Выру-Куйгатси-Тырва.

”По предварительным данным автомобиль марки Ford, которым управлял 80-летний мужчина, двигался в сторону Кулдре. Водитель машины Ford выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем BMW, в котором находилось двое пассажиров. По словам прибывшей к месту происшествия машины скорой помощи, водитель Ford мог потерять контроль над автомобилем из-за проблем со здоровьем”, — сказал представитель Выруского отделения полиции Тайсто Паю.

Пассажиры BMW не пострадали.

В этом году в дорожно-транспортных происшествиях на дорогах и улицах Эстонии погибли шесть человек, 149 пострадали.

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