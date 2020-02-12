В Валгамаа мужчина похищал детей, чтобы попасть в телепередачу

На прошлой неделе полиция предъявила мужчине подозрение в ”завладении чужим ребенком” (статья 172, в простонародье — похищение) и заключила его под стражу на два месяца. По версии задержанного, он просто спасал этих детей.

Первый акт ”спасения” произошел в середине января, когда в Тахева пропало пять детей в возрасте 12-16 лет. Полиция приложила все усилия и через несколько дней дети были найдены в квартире Эгона в Выру. Мужчину допросили и признали подозреваемым.

Но это его не остановило, и он еще несколько раз увел детей. При этой ни физического, ни сексуального насилия он не использовал. Дети убегали с ним добровольно, хотя и в ответ на какие-либо обещания.

Именно по этой причине полиция не стала с самого начала реагировать жестко, однако вскоре мужчину все же пришлось задержать.

Детям Эгон обещал разное: ”спасение”, деньги за интервью и даже то, что, поскольку у Луст большой дом, богатый муж и много места, то она их удочерит.

Сама Луст сказала изданию, что Эгон связался с ней в начале января и детально расписал ”неподобающее” обращение с детьми. Поскольку мужчина сейчас находится под стражей и комментариев от него получить невозможно, мотивы его поступка остаются неясными.

Прокуратура деталей также пока не раскрывает.

Луст полагает, что Эгон мог действительно искренне хотеть помочь детям и ”вызволить” их из детского дома. Также он мог хотеть внимания. По данному уголовному делу телеведущая проходит как свидетель.