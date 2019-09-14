14.09.2019, 18:57

В Валга до воскресенья проходят учения Кайтселийта Sibul 2019

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rus.delfi.ee
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Kevadtorm 2019, linnalahingud Sillamäel
Kevadtorm 2019Foto: Tiit Blaat

В городе и волости Валга с пятницы по воскресенье проходят учения Sibul 2019 Южного оборонительного округа, в учениях участвуют дружины Кайтселийта из Южной Эстонии, пишет rus.err.ee.

Поскольку учения сосредоточены на отработке действий в имеющей застройку местности, то местом проведения большей части упражнений выбран город Валга. По легенде учений, жизненно важные объекты Валга захвачены подразделениями вражеского государства, и в задачи Кайтселийта входит зачистка этих объектов.

Как отметил исполняющий обязанности командующего Южного оборонительного округа командир Тартуской дружины Кайтселийта подполковник Кайдо Тийтус, учения Sibul — самые важные в этом году учения для дружин Кайтселийта из Южной Эстонии.

"Sibul — это экзамен изученного в течение года, поэтому мы благодарны жителям Валга и местным самоуправлениям за возможность провести учения", — сказал подполковник Кайдо Тийтус.

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