В Валга до воскресенья проходят учения Кайтселийта Sibul 2019

Поскольку учения сосредоточены на отработке действий в имеющей застройку местности, то местом проведения большей части упражнений выбран город Валга. По легенде учений, жизненно важные объекты Валга захвачены подразделениями вражеского государства, и в задачи Кайтселийта входит зачистка этих объектов.

Как отметил исполняющий обязанности командующего Южного оборонительного округа командир Тартуской дружины Кайтселийта подполковник Кайдо Тийтус, учения Sibul — самые важные в этом году учения для дружин Кайтселийта из Южной Эстонии.

"Sibul — это экзамен изученного в течение года, поэтому мы благодарны жителям Валга и местным самоуправлениям за возможность провести учения", — сказал подполковник Кайдо Тийтус.