В Валга до воскресенья проходят учения Кайтселийта Sibul 2019

В городе и волости Валга с пятницы по воскресенье проходят учения Sibul 2019 Южного оборонительного округа, в учениях участвуют дружины Кайтселийта из Южной Эстонии, пишет rus.err.ee.
Поскольку учения сосредоточены на отработке действий в имеющей застройку местности, то местом проведения большей части упражнений выбран город Валга. По легенде учений, жизненно важные объекты Валга захвачены подразделениями вражеского государства, и в задачи Кайтселийта входит зачистка этих объектов.
Как отметил исполняющий обязанности командующего Южного оборонительного округа командир Тартуской дружины Кайтселийта подполковник Кайдо Тийтус, учения Sibul — самые важные в этом году учения для дружин Кайтселийта из Южной Эстонии.
"Sibul — это экзамен изученного в течение года, поэтому мы благодарны жителям Валга и местным самоуправлениям за возможность провести учения", — сказал подполковник Кайдо Тийтус.
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