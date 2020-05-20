20.05.2020, 20:04

В условиях пандемии половина жителей Эстонии испытывает повышенный стресс и напряжение

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EST
Eriolukorra kriisibriif 08.04.2020
Foto: Jaanus Lensment

Министр народонаселения Рийна Солман приняла участие в сегодняшнем инфочасе правительства, где ответила на вопросы, касавшиеся семейной политики во время и после кризиса, подчеркнув важность поддержки душевного здоровья. Вопросы касались главным образом семейного согласия и алиментной помощи.

Связанная с распространением COVID-19 неосведомлённость, беспокойство о здоровье родных и неопределенность в отношении будущего, согласно оценке специалистов, отражаются и на душевном состоянии людей. Заказанный государственной канцелярией у социологической фирмы Turu-uuringute AS опрос показал, что 57 % людей в возрасте до 34 лет подтвердили, что испытывают более сильный стресс и напряжение, чем обычно. Из опрошенных в возрасте от 35 до 49 лет каждый второй заявил, что страдает от усилившегося стресса.

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Министр народонаселения обратила на инфочасе внимание на то, что стресс в течение более длительного периода отрицательно влияет также на отношения внутри семейных пар и всей семьи. ”Напряжённость, накапливающаяся в испытывающих стресс людях, вполне объяснима. Поэтому государство должно наряду с прямой поддержкой экономики думать и о том, что оказывает на экономическую ситуацию косвенное влияние — например, о душевном здоровье людей и его влиянии на их способность выстоять в условиях кризиса. Мы должны предложить семьям с детьми возможность получить помощь специалистов, чтобы всемирная проблема с вирусом не вызвала кризиса душевного здоровья в нашей стране. Экономические трудности не должны стать препятствием на пути в приёмную специалиста. В противном случае пострадают самые слабые — то есть дети,” — сказала Солман.

”Мы в качестве антикризисных мер наряду с семейными консультациями и терапией разрабатываем также государственную систему службы семейного примирения. Сейчас она крайне необходима для того, чтобы предупредить заключение касающихся детей соглашений в ходе продолжительных судебных тяжб,” — отметила Солман.

Министр ответила также на вопросы, касавшиеся алиментной помощи и алиментов, подчеркнув, что эта тема актуальна не только в период кризиса, но также до и после него. Комментируя сказанное на инфочасе, Солман добавила, что видит необходимость в улучшении системы алиментной помощи и алиментов. ”Мы сотрудничаем с министром юстиции и министром социальных дел, чтобы найти решения, касающиеся всех трёх сфер ответственности. Мы должны поставить во главу угла человека и его потребности. Государство должно оказать нуждающимся системную поддержку,” — сказала Солман.

Предложение о внесении поправок в положения об алиментной помощи предусматривает возможность скорейшей выплаты денег имеющему право на получение алиментов родителю, при сокращении срока ожидания с четырёх до одного месяца. До сих пор имеющий право на получение алиментов родитель нередко получал алиментную помощь только по прошествии 6 месяцев с начала делопроизводства, что является немыслимо долгим сроком.

Согласно подсчётам, в результате сокращения периода ожидания алиментной помощи в 2020 году добавится ещё 207 соискателей. Бюджетная статья расходов 2020 года по прогнозу увеличилась бы на 41 400 евро (за основу взята максимальная месячная сумма — 100 евро), что составляет около 1 % от прогнозируемого на 2021 год бюджета алиментной помощи. На бюджетные расходы последующих лет поправка не повлияет.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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