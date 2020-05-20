В условиях пандемии половина жителей Эстонии испытывает повышенный стресс и напряжение

Связанная с распространением COVID-19 неосведомлённость, беспокойство о здоровье родных и неопределенность в отношении будущего, согласно оценке специалистов, отражаются и на душевном состоянии людей. Заказанный государственной канцелярией у социологической фирмы Turu-uuringute AS опрос показал, что 57 % людей в возрасте до 34 лет подтвердили, что испытывают более сильный стресс и напряжение, чем обычно. Из опрошенных в возрасте от 35 до 49 лет каждый второй заявил, что страдает от усилившегося стресса.

Министр народонаселения обратила на инфочасе внимание на то, что стресс в течение более длительного периода отрицательно влияет также на отношения внутри семейных пар и всей семьи. ”Напряжённость, накапливающаяся в испытывающих стресс людях, вполне объяснима. Поэтому государство должно наряду с прямой поддержкой экономики думать и о том, что оказывает на экономическую ситуацию косвенное влияние — например, о душевном здоровье людей и его влиянии на их способность выстоять в условиях кризиса. Мы должны предложить семьям с детьми возможность получить помощь специалистов, чтобы всемирная проблема с вирусом не вызвала кризиса душевного здоровья в нашей стране. Экономические трудности не должны стать препятствием на пути в приёмную специалиста. В противном случае пострадают самые слабые — то есть дети,” — сказала Солман.

”Мы в качестве антикризисных мер наряду с семейными консультациями и терапией разрабатываем также государственную систему службы семейного примирения. Сейчас она крайне необходима для того, чтобы предупредить заключение касающихся детей соглашений в ходе продолжительных судебных тяжб,” — отметила Солман.

Министр ответила также на вопросы, касавшиеся алиментной помощи и алиментов, подчеркнув, что эта тема актуальна не только в период кризиса, но также до и после него. Комментируя сказанное на инфочасе, Солман добавила, что видит необходимость в улучшении системы алиментной помощи и алиментов. ”Мы сотрудничаем с министром юстиции и министром социальных дел, чтобы найти решения, касающиеся всех трёх сфер ответственности. Мы должны поставить во главу угла человека и его потребности. Государство должно оказать нуждающимся системную поддержку,” — сказала Солман.