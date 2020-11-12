В условиях онлайн-обучения многие учителя по незнанию нарушают закон

”Весной, когда все были отправлены на домашнее обучение, 95% учителей вообще ничего на знали о GDPR. Мы с преподавателями ИТ стали усиленно объяснять эту тему и ситуация улучшилась, но понимание правил обработки данных все равно находится на очень низком уровне”, — пояснила занимающаяся кибербезопасностью ученый TalTech и руководитель по развитию ИТ Пельгулиннаской гимназии Бирги Лоренц в ходе видео-лекции, созданной в рамках образовательной программы Дигитального IQ компании Samsung.

”Например, у учителей по-прежнему есть привычка оставлять лучшую, а иногда и худшую работу, чтобы затем показать другим ученикам. Однако закон о защите личных данных не позволяет делать это без согласия автора”, — отметила Лоренц. Если в традиционном образовании выполненную на бумаге работу возвращают ученику с исправлениями, то в цифровой форме, например, никогда не может быть полной уверенности в том, что копия работы не осталась на общедоступном компьютере или что цифровой документ просто не попал в руки посторонним.

Лоренц добавила, что разрешения также следует спрашивать при создании в различных средах учетных записей с именами учащихся. ”Мы подсчитали, что во время дистанционного обучения может потребоваться создание учетных записей примерно в 35 разных средах. У каждого учителя есть свои предпочтения, и учетные записи начинают накапливаться” — сказал Лоренц. Например, у учителя есть три любимые программы, которые он использует со своими учениками. Однако у одного ученика может быть до 10 учителей, и, если каждый из них предложит по три новые программы, это просто создаст путаницу.

Каждый аккаунт повышает вероятность утечки данных или школьных работ. Кроме того, каждая новая учетная запись, каждый новый пароль и сайт представляют собой больший риск для безопасности, создавая предпосылки для, например, утечки данных, попадания данных в чужие руки или просто для фишинга паролей.

К выбранными учителями и школой программам также добавляются платформы и приложения, которые используют сами молодые люди. По словам Лоренц, в будущем — и в Эстонии работа над этим уже началась — все учебные среды могут быть объединены в одном центральном месте. Это означает, что у учителя, ученика и родителей будет единая среда, в которой собирается вся образовательная информация, и такая информация может быть учтена при создании индивидуального плана обучения для каждого ученика.