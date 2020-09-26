В Тырва у украинских рабочих выявили коронавирус

”Согласно находящейся в распоряжении Департамента здоровья информации, 23.09.2020 на территории Stemwood OÜ (Тёэстузе, 3, поселок Рообе, волостьТырва) находились лица, зараженные COVID-19”, — сообщил на своей странице в социальной сети мэр Тырва Майдо Руусманн.

По данным департамента, инфицированные украинские рабочие побывали на местном предприятии на пробных днях.

Сейчас устанавливается круг людей, с которым они могли близко контактировать. По имеющимся данным, это менее десяти человек. Как только украинцы получили положительные результаты, они сразу же изолировались от общества.

На настоящий момент неизвестно, нарушили ли они требование самоизоляции, отправившись на пробный день. ”Пока расследование не завершено, мы не можем дать окончательной оценки”, — сказал Delfi пресс-секретарь Департамента здоровья Симмо Саар.

Департамент просит всех, кто близко контактировал с данными людьми, связаться с работниками департамента Агне Аллас (agne.allas@terviseamet.ee) или Кайей Лаурсоо (телефон 5558 2400 или имейл kaja.laursoo@terviseamet.ee).

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!