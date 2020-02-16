В Турции осудили за терроризм бизнесмена, который держал в Таллинне ресторан

Приговор вынес Верховный уголовный суд Стамбула. Мужчину признали виновным в том, что он состоял в организации Фетхуллаха Гюлена, которую турецкие власти считают террористической. Ее называют среди организаторов попытки государственного переворота в июле 2016 года.

Деятельность компании Фарука Гюллю — Güllüoglu Food, — где он был одним из членов правления, была прекращена в конце прошлого года. Фирма держала в Таллинне ресторан по адресу Lauteri tn 2/Kivisilla 8.