В Турции осудили за терроризм бизнесмена, который держал в Таллинне ресторан

Известный турецкий предприниматель Фарук Гюллю, который владел в Таллинне рестораном восточной кухни, осужден на своей родине на 8 лет и 9 месяцев лишения свободы по обвинению в территоризме, передает NTV.
Приговор вынес Верховный уголовный суд Стамбула. Мужчину признали виновным в том, что он состоял в организации Фетхуллаха Гюлена, которую турецкие власти считают террористической. Ее называют среди организаторов попытки государственного переворота в июле 2016 года.
Деятельность компании Фарука Гюллю — Güllüoglu Food, — где он был одним из членов правления, была прекращена в конце прошлого года. Фирма держала в Таллинне ресторан по адресу Lauteri tn 2/Kivisilla 8.
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