В туалетах ряда эстонских торговых центров обнаружены видеокамеры

Согласно первоначальной информации, камера была установлена для устрашения юных вандалов и прочих злоумышленников, устройство никуда не подключено, то есть речь идет о муляже, расположенном на стене туалета. Позже все-таки выяснилось, что речь идет о работающей камере, которая не должна снимать сугубо личные моменты посетителей.

Имеющаяся в распоряжении инспекции фотография (она используется и в данном материале), однако, показывает, что объектив камеры направлен на писсуар. К тому же стало известно, что тот же оператор установил камеру и в туалете раквереского Kroonikeskus.

Инспекция по защите данных возбудила 20 ноября надзорное производство, чтобы выяснить все обстоятельства и определить законность данных действий. "Трудно представить ситуацию, когда камера в туалете была бы оправдана", — сказала возбудившая дело старший инспектор Мария Мульярова, по словам которой установка камеры предполагает основательный анализ того, насколько интересы использования полученных таким образом личных данных перевешивают основные права и свободы человека.

Ранее инспекция расследовала, законность использования камеры видеозаписи в мужской раздевалке в Mustamäe Spa. Компания считала необходимым наличие камеры для того, чтобы выявлять воровство из шкафчиков. К сегодняшнему дню производство завершено, так как предприятие представило фотографии, которыми собственник подтверждал, что камеры демонтированы.

Неправомерная установка камер — довольно распространенная в Эстонии проблема. При их установке важно избегать (насколько это возможно) нарушение прав людей, попадающих в поле зрения камеры.