В ТУ разгорелся очередной скандал с сексуальными домогательствами

Мейделин приехала учиться в магистратуру ТУ из Америки по международной стипендии в 2017 году. Через два года она окончила магистратуру. Сейчас ей 25 лет и она является главным свидетелем по делу о сексуальных домогательствах в университете.

Профессор, которого Мейделин и другие женщины обвиняют в домогательствах, свою вину категорически отрицает. Сам он также является иностранцем. С Мейделин они познакомились в начале 2018 года на одном из сайтов, который специализируется на знакомствах между молодыми женщинами и зрелыми мужчинами. Мейделин утверждает, что чувствовала себя неудобно из-за того, что мужчина профессор, но он заверил, что ему просто нужен кто-то, кто поможет обжиться в Тарту и выслушает.

По словам Мейделин, дело дважды заканчивалось сексом. Сам профессор ”действий сексуального характера” не отрицает, но утверждает, что именно женщина ворвалась в его жизнь и инициировала контакты. Кроме того, по словам его адвокатов, Мейделин верить нельзя из-за ее проблем с психикой.

Все закончилось, когда Маделин получила новую работу в стартапе. Об отношениях с профессором она решила молчать, пока одна из его студенток не рассказала о таком же опыте. ”Тогда я поняла, что он хищник и по-прежнему представляет в университете серьезную опасность. Что это не только моя проблема, и она просто так не разрешится”, — говорит женщина.

Профессор уже подал на передачу в суд.