В ТТУ уже пять случаев заражения. Коронавирус добрался и до общежития

Вчера стал оизвестно, что у студента Таллиннского технического университета (ТТУ) был обнаружен коронавирус. На сегодняшний день коронавирус выявлен уже у пяти человек, как минимум один из которых проживал в общежитии ТТУ.
Студенческий городок сообщил своим жителям, что в общежитии Сийдсаба был обнаружен инфицированный коронавирусом студент. Его близкие контакты вычислены, а сам он будет находиться в самоизоляции.
ТТУ сообщил, что к ним обратились 5 студентов, инфицированных коронавирусом. Насколько известно, ни один из них не заразился им в университете. Все их близкие контакты были вычислены и отправлены в самоизоляцию.
Коронавирус SARS-CoV-2
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
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