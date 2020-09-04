04.09.2020, 17:22

В ТТУ уже пять случаев заражения. Коронавирус добрался и до общежития


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TTÜ Inseneeriateaduskonna lõpetamine
TTÜ Inseneeriateaduskonna lõpetamineFoto: Madis Veltman

Вчера стал оизвестно, что у студента Таллиннского технического университета (ТТУ) был обнаружен коронавирус. На сегодняшний день коронавирус выявлен уже у пяти человек, как минимум один из которых проживал в общежитии ТТУ.

Студенческий городок сообщил своим жителям, что в общежитии Сийдсаба был обнаружен инфицированный коронавирусом студент. Его близкие контакты вычислены, а сам он будет находиться в самоизоляции.

ТТУ сообщил, что к ним обратились 5 студентов, инфицированных коронавирусом. Насколько известно, ни один из них не заразился им в университете. Все их близкие контакты были вычислены и отправлены в самоизоляцию.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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