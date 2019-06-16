16.06.2019, 16:41
В трагической аварии погиб руководивший спасательной операцией на пароме "Эстония" Паси Стафф
В Финляндии в трагическом ДТП погиб командир Паси Стафф, который осенью 1994 года руководил спасением находившихся на борту парома "Эстония" во время катастрофы.
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