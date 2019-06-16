В трагической аварии погиб руководивший спасательной операцией на пароме "Эстония" Паси Стафф

ДТП произошло в Юго-Западной Финляндии в городе Састамала еще 27 мая, когда перед двигавшимся по главной дороге мотоциклом, которым управлял 56-летний Стафф, повернул с второстепенной дороги автомобиль, в правый передний угол которого врезался мотоцикл, передает новостной портал Iltalehti.