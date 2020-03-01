В торговых центрах Пыхья-Таллинна установили дозаторы для дезинфекции рук

”Причин для паники нет, но меры предосторожности не помешают. Разумно сохранять спокойствие и выполнять рекомендации медиков — мыть почаще руки и пользоваться антисептическими средствами в общественных местах. Обеспечив эту возможность посетителям торговых центров и городских учреждений нашего района, мы призываем все предприятия и организации с большим числом работников или посетителей последовать нашему примеру и установить дозаторы для дезинфекции рук”, — сказал старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд.

Старейшина напомнил, что при возникновении симптомов болезни — высокой температуры, кашля и затруднений с дыханием — следует воздержаться от посещения многолюдных мест, в том числе не стоит идти в в отделение экстренной медицинской помощи. Лучше позвонить своему семейному врачу, по консультационному номеру семейных врачей 1220 или по номеру экстренной помощи 112.

Дозаторы для дезинфекции рук и информационные плакаты установлены в торговых центрах Арсенали и Строоми (возле всех выходов), в Молодежном центре Пыхья-Таллинна (ул. Копли, 98), в центре культуры ”Сальме” (ул. Сальме, 12), в Социальном центре Пыхья-Таллинна (ул. Сыле, 61а), в отделении социального центра (ул. Мадала, 3), в Пыхья-Таллиннском социальном доме (ул. Пааги, 10), в главном здании районной управы (ул. Нийне, 2) и в отделе социальной опеки районной управы Пыхья-Таллинна (ул. Коцебу, 2).