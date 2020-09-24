В торговом центре Rocca al Mare откроется самая большая в Таллинне экспресс-клиника

По словам Тармо Кярсна, члена правления Confido Healthcare Group, сейчас люди думают о здоровье и заботятся о нём больше, чем когда-либо прежде. ”Ожидания людей в отношении доступности услуг также резко возросли, так, например, две ранее открывшиеся экспресс-клиники Confido посещают несколько тысяч человек в месяц. Поэтому в конце нынешнего года мы откроем ещё более крупную экспресс-клинику Confido в Тарту, в Lõunakeskus, а всего через месяц — в центре Рокка-аль-Маре”, — пояснил Кярсна быстрое расширение Confido.

Кристьян Маароос, руководитель торгового центра Rocca al Mare, сказал, что открытие большой экспресс-клиники Confido свидетельствует о появлении нового направления в развитии торговых центров. ”Если сначала в центрах в дополнение к обычным торговым фирмам различных брендов появились поставщики бытовых услуг, а вслед за ними — кинотеатры и предприятия, обеспечивающие досуг и развлечения, то сегодня наметилась явная тенденция развития в направлении предоставления услуг здравоохранения, — пояснил Маароос. — От крупных центров люди теперь ожидают практически всех необходимых в повседневной жизни услуг”.

Самая большая из экспресс-клиник Confido откроет свои двери в январе 2021 года. Пациенты будут обслуживаться в часы работы центра, в том числе в вечернее время, в выходные и праздничные дни.

Для посещения клиники можно забронировать время, но пациенты обслуживаются и в порядке живой очереди в случае незначительных травм, плохого самочувствия или для проведения различных необходимых медицинских обследований. Например, в экспресс-клинике проводятся: ультразвуковые исследования, экспресс-контроль родимых пятен, вакцинация и различные анализы. Кроме того, сюда можно обращаться за медицинскими справками как для получения прав на управление транспортными средствами, так и для разрешения на оружие, здесь также выдаются медицинские сертификаты. Кроме того, в клинике будет предоставляться услуга в области гигиены труда, которая представляет собой возможность пройти контроль здоровья у врача по гигиене труда.