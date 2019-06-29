В то время, как в Таллинне набирает популярность услуга по аренде электросамокатов, Париж вводит на них ограничения(9)
С июня в Таллинне можно взять в аренду электрические самокаты Bolt. Эту же самую услугу запустила и другая фирма - Citybee.
С июня в Таллинне можно взять в аренду электрические самокаты Bolt. Эту же самую услугу запустила и другая фирма - Citybee.
Электрический самокат можно арендовать через приложение Bolt, при помощи которого происходит заказ автомобиля. Самокаты Citybee можно будет арендовать в десяти пунктах, которые расположены в разных частях города.
Если в Таллинне эта услуга только запускается, то власти Парижа, где данная услуга уже действует, ограничат выдачу лицензий компаниям, которые занимаются прокатом электросамокатов. Кроме того, на самокатах будет запрещено кататься в парках и парковаться на тротуарах.
Так чиновники хотят бороться с ”анархией”, которая, по их мнению, началась в городе из-за самокатов. О борьбе с этими средствами передвижения официально объявила мэр города Анн Идальго, пишет RTVI со ссылкой на Monde.
В Париже сейчас работают 12 фирм-прокатчиков самокатов, у некоторых из которых даже одинаковые названия. Власти хотят сократить их количество до двух-трех. Чиновники будут сами выбирать, каким из них разрешить работу, основываясь в частности на том, сколько в компании платят сотрудникам, которые занимаются подзарядкой скутеров.
La maire de Paris Anne Hidalgo annonce l'interdiction du stationnement des trottinettes électriques sur les trottoirs, et demande aux opérateurs de limiter la vitesse de ces engins qui se multiplient dans l'espace public, engendrant accidents et stationnements anarchiques #AFP pic.twitter.com/o7ofpjOA1D— Agence France-Presse (@afpfr) June 7, 2019
Кроме того, фирмы должны будут доказать, что смогут починить сломавшийся самокат, а не бросят его посреди улицы. Волонтеры находят брошенные самокаты не только на улицах, но даже на дне Сены. Недавно они выловили оттуда 22 самоката.
Идальго добавила, что самокатов стало «слишком много» на улицах Парижа — по ее оценкам, это около 20 тысяч штук. При этом Monde пишет, что, скорее всего, эти данные занижены и на самом деле в городе около 40 тысяч самокатов. Чиновники считают приемлемым количеством по пять тысяч штук на каждую фирму.
Depuis un an, les #trottinettes électriques se sont multipliées à Paris, de façon anarchique, en l’absence d’un cadre légal clair. Actuellement, 12 opérateurs existent et 20.000 trottinettes électriques sont en circulation. Sans régulation, nous atteindrons les 40.000 d’ici 2020. pic.twitter.com/pezfYi5mqR— Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) June 6, 2019
Власти также ограничат максимальную скорость самокатов — с 25 км/ч до 20 км/ч.
В городе уже действуют штрафы за езду на электросамокате по тротуарам и блокирование дороги при парковке самоката.
По-началу самокаты можно арендовать только в центре города, но по необходимости готовы расширятся и в другие части города”, — говорит руководитель Citybee Eesti Хейго Проттен. Самокаты будут возле парка Таммсааре, на площади Свободы, в квартале Балтика и Каламая. Точное месторасположение можно посмотреть на карте мобильного приложения Citybee. Проттен отметил, что сначала будет доступно 100 самокатов, но в случае большого спроса их будет больше.
Самокаты Bolt будут расположены в транспортных узлах в центра Таллинна и местах с большой проходимостью. После окончания поездки пользователь может припарковать самокат в любом безопасном месте, желательно недалеко от велосипедной парковки. Самокаты можно оставлять в центре города и районе Пирита — точные зоны отмечены на карте в мобильном приложении. Если пользователь оставит самокат вне предназначенной зоны, то за это предусмотрен штраф 25 евро.
Bolt будет оперировать в Таллинне 120 самокатами и готов позже увеличить их количество в соответствие со спросом. Самокаты оснащены датчиками GPS — место их нахождения можно увидеть на карте. Каждый день Bolt будет собирать самокаты и перевозить в предназначенные места. В Эстонии будет в использовании модель NineBot ES4, максимальная скорость которой 25 километров в час. После одной подзарядки на самокате можно проехать 40 километров.
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