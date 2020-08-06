В Тартуском уезде запрещена продажа алкоголя после 23 часов

Правительство поддержало введение ограничения с пятницы, 7 августа. Розничная продажа алкоголя в точках общепита и развлекательных заведениях Тартуского уезда ограничивается с 23 часов. Необходимость продления ограничения будет вновь рассмотрена через две недели, и если ограничения не продлят, его действие закончится поздним вечером 31 августа.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, правительство еще ранее взяло курс на то, чтобы при возникновении новых очагов заражения вводить необходимые ограничения прицельно и по возможности локально. ”В последнюю неделю в Тарту и Тартумаа возникло несколько новых очагов заболевания, за 14 дней подтвержден 41 случай активного заражения. Вместе с тем в половине уездов Эстонии нет ни одного заразившегося. Поэтому мы сочли необоснованным вводить ограничения на продажу алкоголя по всей Эстонии и поддержали ввод ограничения только в Тартуском уезде”, — сказал премьер-министр.

Вместе с тем глава правительства подчеркнул, что для предотвращения более широкого распространения вируса нужны усилия всех жителей Эстонии. ”Следующие недели будут критически важными в плане дальнейшего распространения вируса. Пожалуйста, давайте именно в это время избегать крупных сборищ в закрытых помещениях, придерживаться безопасной дистанции с другими людьми, мыть руки, а, заболев, оставаться дома. Только так мы сможем взять ситуацию под контроль и продолжить повседневную жизнь без новых, более масштабных ограничений”, — сказал он.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!